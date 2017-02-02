Дзюбу назначили капитаном "Зенита"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба получил статус капитана команды, сообщила в четверг пресс-служба клуба.

"Об этом объявил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу перед началом вечерней тренировки в Испании", - говорится в сообщении.

Дзюба стал 44-м капитаном в российской истории "Зенита".

Чаще всего "Зенит" выводили на поле с капитанской повязкой Владислав Радимов (116 раз), Александр Анюков (113) и Анатолий Тимощук (86).

Воспитанник московского "Спартака" Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году, провел в составе этой команды 64 матча, забил 31 мяч и сделал 14 голевых передач. Вместе с "Зенитом" форвард стал обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны.