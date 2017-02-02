В ПКР назвали условия допуска российских паралимпийцев к международным соревнованиям

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены могут быть допущены к участию в соревнованиях по 19 видам спорта из программы Паралимпийских игр, сообщил генеральный секретарь Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин в четверг в интервью пресс-службе организации.

"В 19 видах спорта, включенных в программу Паралимпийских игр, Международные федерации по отдельным видам спорта не поддержали решение МПК (Международный паралимпийский комитет - ИФ), и допускают российских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы", - сказал Строкин в интервью пресс-службе ПКР.

По словам генерального секретаря организации, российские паралимпийцы уже готовятся к некоторым международным соревнованиям, в частности это команды по керлингу на колясках и велоспорту.

"Российские паралимпийцы в 2017 году планируют принять участие в 18 чемпионатах мира, 10 чемпионатах Европы", - добавил Строкин.

30 января стало известно о том, что исполком МПК не разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. ПКР в ответ заявил, что продолжит подготовку спортсменов к зимним Играм в Южной Корее, а будет отстаивать их законные права.