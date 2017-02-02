Россия провела Белоруссии 17 голов и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом

Борьбу за выход в финал россияне проведут против команды Финляндии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом добилась путевки в 1/2 финала проходящего в Швеции чемпионата мира.

В четвертьфинале соревнования россияне одержали крупную победу над соперниками из национальной команды Белоруссии – 17:0.

Борьбу за выход в финал российская сборная поведет с Финляндией, которая в четверг со счетом 15:1 победила команду США. Другую полуфинальную пару составили Норвегия (выиграла у Казахстана со счетом 5:4) и Швеция (разгромила Германию со счетом 34:6).

Оба полуфинала пройдут 4 февраля. Игра Норвегия – Швеция стартует в 18:00 мск, а Финляндия – Россия – в 21:00.

На нынешнем турнире Россия и Финляндия уже встречались, это было в матче группового этапа. Победила сборная России (6:2).

Сборная России является действующим чемпионом мира, а также самым титулованным участником турнира. Она - 10-кратный победитель ЧМ, а в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР - 24-кратный чемпион мира.