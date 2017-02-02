Баскетболисты ЦСКА проиграли "Фенербахче" в матче Евролиги

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от турецкого "Фенербахче" в матче 21-го тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Турции, завершилась со счетом 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20) в пользу турецкого клуба.

С 15-ю победами и 6 поражениями армейцы занимают второе место в турнирной таблице Евролиги. Лидирует мадридский "Реал" (15 побед и 5 поражений, имеется игра в запасе). "Фенербахче" - на четвертой строчке (14 побед и 7 поражений)

Еще один клуб из России, принимающий участие в Евролиге, казанский УНИКС занимает 14-е место. У него 7 побед и 14 поражений, одно из которых состоялось в четверг: УНИКС дома уступил греческому "Олимпиакосу" со счетом 75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21). "Олимпиакос" - на третьем месте: 15 побед и 6 поражений.