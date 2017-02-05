Тульский "Арсенал" выиграл в контрольном матче у боснийского "Радника"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" в рамках подготовки к весенней части чемпионата России сыграл с боснийским "Радником". Игра прошла в турецком Белеке и завершилась победой туляков - 1:0. Гол на 5-й минуте забил Олег Власов.

На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В текущем чемпионате Боснии и Герцеговины "Радник" занимает 5-е место после 18 туров. 9 февраля "Арсенал" сыграет с клубом из Молдавии "Милсами".

Тульский "Арсенал" после 17 туров чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место с 12 очками. Свой первый матч после перерыва "Арсенал" проведет 4 марта с клубом "Оренбург".