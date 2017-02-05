Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом

В финальном матче против Швеции россияне вели с разницей в два мяча, но в итоге позволили сопернику вырвать победу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом потерпела неудачу в финале чемпионата мира 2017 года.

В борьбе за золото ЧМ россияне уступили хозяевам турнира, соперникам из сборной Швеции 3:4. Во втором тайме россияне вели со счетом 3:1, однако вскоре позволили сопернику сократить отставание, а незадолго до окончания основного времени отыграться и вырвать победу.

Обладателем бронзы, как сообщалось, стала команда Финляндии, в матче за третье место со счетом 11:1 разгромившая Норвегию.

Таким образом, сборная России сложила с себя звание действующего чемпиона мира. До ЧМ-2017 она выигрывала турнир четыре раза подряд.

Сборная Швеции в 12-й раз стала чемпионом. На счету сборной России, ставшей на этот раз серебряным призером, в общей сложности 10 побед в финалах. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды 24 выигранных ЧМ.

Российские хоккеисты начали свой турнирный путь матчем группового этапа (группа А) против сборной Казахстана, над которой удалось одержать крупную победу со счетом 9:2. Во втором туре с более скромным счетом – 6:2 – была повержена Финляндия, а в третьем россияне уступили Швеции со счетом 6:10. В итоге в четвертьфинал (согласно регламенту в плей-офф попали все восемь, разделенных на две группы, сборных) российская команда попала со второго места.

В четвертьфинале Россия нанесла поражение Белоруссии, забросив 17 безответных мячей. В 1/2 финала российская команда вновь победила Финляндию – 6:4.

В итоге на счету россиян на этом турнире два поражения, и оба – от Швеции.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов – в 1987 и 2004 годах.

В 2018 году матчи чемпионата мира в дивизионе А (главном дивизионе) пройдут в Хабаровске (России), дивизиона В – в Харбине (Китай).