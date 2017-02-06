"Нью-Ингленд" в пятый раз стал победителем Супербоула

Игрок "Атланты" Мохамед Сану и представитель "Нью-Ингленд" Эрик Роу во время финального матча НФЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Команда "Нью-Ингленд Пэтриотс" стала чемпионами американской Национальной футбольной лиги (НФЛ), выиграв в финальном матче сезона — Супербоуле — у команды "Атланта Фэлконс". Как передает CNN, главному спортивному событию года в Америке впервые потребовалось дополнительное время.

Встреча на арене NRG Stadium в Хьюстоне и закончилась со счетом 34:28 в пользу "Нью-Ингленд". По итогам трех четвертей "Атланта" вела со счетом 28:9, но уступила в заключительной четверти (19:0) и не смогла отыграться в овертайме.

Выигранный титул — уже пятый в истории "Пэтриотс". Команда становилась победителем Супербоула в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. "Фэлконс" не становились чемпионами ни разу и всего второй раз в истории дошли до финала НФЛ.

Финал НФЛ традиционно отмечается в США как подобие национального праздника, став частью поп-культуры. Трансляцию игры в прошлом году посмотрели 111.9 млн телезрителей, передает The Holywood Reporter.