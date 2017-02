"Нью-Ингленд" в пятый раз стал победителем Супербоула

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Команда "Нью-Ингленд Пэтриотс" стала чемпионами американской Национальной футбольной лиги (НФЛ), выиграв в финальном матче сезона — Супербоуле — у команды "Атланта Фэлконс". Как передает CNN, главному спортивному событию года в Америке впервые потребовалось дополнительное время.

Встреча на арене NRG Stadium в Хьюстоне и закончилась со счетом 34:28 в пользу "Нью-Ингленд". По итогам трех четвертей "Атланта" вела со счетом 28:9, но уступила в заключительной четверти (19:0) и не смогла отыграться в овертайме.

IT'S OVER! IT'S OVER!



JAMES WHITE WINS IT FOR THE @PATRIOTS!



WHAT A GAME! #SB51 #PATRIOTS https://t.co/nZzQJGWRmC