Букмекеры назвали сборную РФ по хоккею фаворитом матча против Финляндии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею является фаворитом матча "Шведских игр", очередного этапа Евротура, против национальной команды Финляндии, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиян в основное время матча равен 1,83 на успех финнов - 3,25 (на ничью - 4,40).

Матч Россия - Финляндия пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге (вынесенный за предел Швеции матч) и стартует в 19:30 мск.

Два матча сборная России проведет в Гётеборге - 10 и 11 февраля против сборных Швеции (17:30) и Чехии (14:00)..

После первых двух этапов Еврохоккейтура - "Кубка Карьяла" и "Кубка Первого канала" - сборная России лидирует. В ее активе 15 очков. 9 баллов набрала Чехия, по 6 - Финляндия и Швеция.