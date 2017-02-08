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Минспорт РФ рассмотрит предложение о переносе биатлонного ЧМ из Тюмени

По данным СМИ, IBU предложит России добровольно отказаться от проведения первенства, в противном случае страну лишат турнира

Минспорт РФ рассмотрит предложение о переносе биатлонного ЧМ из Тюмени
Фото: ТАСС, Евгений Тумашов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ совместно с Союзом биатлонистов России изучит с юридической точки зрение предложение Международного союза биатлонистов перенести чемпионат мира 2021 года из Тюмени, заявил министр спорта РФ Павел Колобков "Интерфаксу".

"Нам нужно пару дней на изучение юридических оснований этого решения. Мы совместно с федерацией будем рассматривать это предложение", - сообщил Колобков.

Ранее стало известно, что на внеочередном конгрессе IBU в австрийском Хохфильцене было принято решение предложить СБР отказаться от проведения первенства мира 2021 года до 24 февраля. В ином случае, IBU может аннулировать право России на проведение турнира в Тюмени.

Союз биатлонистов России уже был вынужден отказался от проведения Кубка в Тюмени на фоне допингового скандала, разразившегося после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. Этап КМ в Тюмени должен был пройти 9-12 марта 2017 года.

В связи с докладом Макларена IBU начал расследование в отношении почти 30 российских спортсменов. В результате однако 22 российских спортсмена были либо полностью оправданы IBU, либо они уже отбыли наказание ранее. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжено.

Теги: биатлон, Минспорт, Павел Колобков
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