Мутко назвал юридически верным решение об отстранении Глазыриной

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Отстранение биатлонистки Екатерины Глазыриной от соревнований в рамках чемпионата мира может быть верным решением, так как в ее отношении проходит расследование, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко журналистам в пятницу.

"По Кате (Глазыриной - ИФ) ведется какое-то расследование и ее отстранение может быть правильным решением на данном этапе, потому как в случае выигрыша завтра или послезавтра могут вскрыться новые детали в расследовании, и придется опять отбирать медаль", - сказал Мутко.

Он отметил, что коммуникация между международными федерациями и российской федерацией биатлона должна быть налажена четче.

"Должно быть четко понятно, принимается заявка или нет", - сказал Мутко.

В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о временном отстранении Глазыриной от соревнований. В заявлении IBU говорится, что решение было принято на основании данных второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Решение вступает в силу с 10 февраля.