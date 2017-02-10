Умер попавший в книгу рекордов Гиннесса советский волейболист Поярков

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР скончался в день своего 80-летия

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Легендарный волейболист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Поярков умер после продолжительной болезни в пятницу, 10 февраля, в день своего 80-летия.

"Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким почетного гражданина города Харькова, легендарного волейболиста Юрия Пояркова... Светлая память о Юрии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в соболезновании городского головы Харькова Геннадия Кернеса, опубликованном на официальном сайте горсовета.

Юрий Поярков родился 10 февраля 1937 года. Дебютировал в сборной СССР по волейболу в 22 года.

Он - двукратный олимпийский чемпион Токио (1964) и Мехико (1968), бронзовый призер Олимпиады в Мюнхене (1972). Имя Юрия Пояркова внесено в книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые).

Также он является двукратным чемпионом мира, Европы, Всемирных универсиад.

Юрий Поярков был членом исполкома Федерации волейбола Украины, Почетным гражданином Харькова.