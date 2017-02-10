Заменившая отстраненную Глазырину Услугина стала лучшей из россиянок в спринте на ЧМ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Ирина Услугина стала лучшей из россиянок в спринтерской гонке на проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону.

Она заняла 15-е место. Неточных выстрелов Услугина не допустила, но проиграла первому месту 1 минуту 3,6 секунды. Изначально Услугина не значилась среди участниц спринтерской гонки, но вышла на старт вместо временно отстраненной от соревнований Екатерины Глазыриной.

Золото завоевала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова. Не допустив ни одного промаха, она преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 12,6 секунды.

Второе место заняла немка Лаура Дальмайер, уступившая победительнице ровно 4 секунды. Представительница Германии также не промахнулась ни разу.

Бронзу завоевала француженка Анаис Шевалье, отставание которой от первого места составило 25,1 секунды. Неточных выстрелов у Шевалье не зафиксировано.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 16-е место. Татьяна Акимова (1 промах), 24. Ирина Старых (1), 33. Светлана Слепцова (1).