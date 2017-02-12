Акимова поднялась на девятое место общего зачета КМ по биатлону

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Татьяна Акимова улучшила свои позиции в общем зачете Кубка мира после гонки преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Теперь она имеет в своем активе 441 балл и занимает девятое место, тогда как до этого располагалась строчкой ниже. В гонке преследования она финишировала 18-й, что дало ей 23 рейтинговых балла. Т.Акимова - единственная россиянка, присутствующая в первой тридцатке общего зачета.

Лидерство в общем зачете удерживает победительница гонки преследования немка Лайра Дальмайер (783 очка). Второе место занимает представительница Чехии Габриэла Коукалова (760), третье - Кайса Мякяряйнен из Финляндии (702).

ЧМ проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.