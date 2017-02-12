Букмекеры назвали Россию фаворитом матча Еврохоккейтура против Чехии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею является фаворитом матча "Шведских игр", очередного этапа Евротура, против национальной команды Чехии, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиян в основное время матча равен 2,10 на успех чешских хоккеистов - 2,60 (на ничью - 5,40).

Матч Россия - Чехия пройдет в воскресенье в Гетеборге и стартует в 14:00 по Москве. На 17:30 намечено начало матча Швеция - Финляндия.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу "Шведских игр", в ее активе 6 очков. У команд Швеции и Чехии по 3 балла, Финляндия очков не набрала.

В общей таблице Еврохоккейтура-2016/17, с учетом прошедших ранее "Кубка Карьяла" и "Кубка Первого канала", лидирует также Россия - 21 очко. На втором месте идет Чехия (12), на третьем - Швеция (9), на четвертом - Финляндия (6).