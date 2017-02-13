Татьяну Тарасову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, высокой наградой отмечен ее "большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетняя добросовестная работа".

Татьяна Тарасова, отмечающая в понедельник 70-летие, сейчас является старшим тренером сборной команды России по фигурному катанию на коньках федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России".

За свою тренерскую карьеру Тарасова воспитала многих олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Среди ее воспитанников, в частности, - Ирина Роднина, Алексей Ягудин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин.