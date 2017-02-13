ФХР проведет свое расследование по факту смерти юного хоккеиста в Подольске

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России (ФХР) начала собственное расследование обстоятельств гибели 14-летнего хоккеиста детско-юношеской спортшколы "Витязь", сообщает пресс-служба ФХР.

"ФХР начала процессуальное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник "Витязя" Илья Солнышкин. По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов", - говорится в заявлении федерации.

В понедельник вечером состоится заседание Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, "возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР "Витязь" (Подольск), причастных к трагическому инциденту".

Ранее сообщалось, что в субботу после хоккейной тренировки скончался 14-летний спортсмен. Как сообщало Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, мальчик скончался около 19:00 после тренировки по хоккею в ледовом дворце "Витязь" в Подольске.

По данным СКР, на здоровье ребенок ранее не жаловался и имел допуск врачей к занятиям спортом, занимаясь хоккеем в спортивной секции девять лет. Ранее никаких проблем со здоровьем или товарищами по команде у него не было. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что после тренировки мальчик почувствовал себя плохо в раздевалке и, потеряв сознание, упал. Прибывшие врачи пытались реанимировать ребенка в течение получаса, однако безуспешно.