ФК "Спартак" потерпел первое поражение в году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" уступил казанскому "Рубину" в контрольном матче на подготовительном ко второй части сезона сборе в Испании.

Встреча завершилась победой "Рубина" со счетом 4:2 (2:1). В составе победителей отличились Гекдениз Карадениз, Янн М’Вила, Серхио Санчес, и Максим Канунников (с пенальти). Голы в составе "Спартака" провели Луис Адрисну и Ивелин Попов.

Таким образом, "Спартак" впервые проиграл в 2017 году. Ранее москвичи в ходе подготовки к продолжению сезона выиграли два матча и однажды сыграли вничью. Что касается "Рубина", то он до этого дважды победил и один раз проиграл.