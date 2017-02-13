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В МПК не увидели предпосылок для скорого восстановления членства ПКР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) пока не рекомендует возвращать ПКР в состав МПК.

"В настоящее время для Рабочей группы МПК очевидно, что Критерии восстановления еще не были выполнены, и поэтому единогласно рекомендуется, чтобы на данном этапе приостановление членства ПКР оставалось в силе", - говорится в отчете рабочей группы, опубликованном в понедельник.

Причиной называется "незначительный прогресс (либо ПКР, либо соответствующими российскими властями) относительно фундаментального требования адекватно реагировать на выводы, сделанные профессором Маклареном".

В МПК отмечают, что выводы профессора Ричарда Макларена должны быть предметом пристального внимания, а российской стороне необходимо либо признать его данные о системных проблемах в борьбе с допингом в России, либо представить доказательства, опровергающие его доводы.

"Так, в частности, до тех пор, пока эти проблемы, которые привели к приостановлению членства ПКР не будут полностью поняты и проработаны, Рабочая группа МПК придерживается той точки зрения, что не может быть никаких значимых изменений в культуре, а также, что российские спортсмены-паралимпийцы не смогут принять участие в соревнованиях, санкционированных МПК, не ставя под угрозу целостность этих соревнований", - отмечается в отчете.

В то же время, рабочая группа отметила и ряд позитивных моментов. В декабре прошла встреча с ПКР, которую в МПК назвали конструктивной. В ходе переговоров стороны детально обсудили критерии восстановления ПКР, установлены позитивные рабочие отношения и диалог между Рабочей группой МПК и ПКР.

"В настоящее время Рабочая группа и ПКР работают над разработкой подробной дорожной карты, основанной на Критериях восстановления, с целью восстановления членства ПКР в МПК", - отмечает в своем докладе глава рабочей группы Энди Паркинсон

Кроме того, стороны работают над созданием эффективной краткосрочной программы тестирования российских паралимпийцев.

В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ноябре были опубликованы критерии восстановления ПКР. Позднее МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Теги: Международный паралимпийский комитет, Паралимпийский комитет России
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