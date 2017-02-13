Шестеро ехавших с турнира по кикбоксингу подростков пострадали в ДТП в Коми

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Микроавтобус попал под фуру на трассе в Усть-Вымском районе Коми, пострадали шесть подростков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в понедельник на трассе в Усть-Вымском районе.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, двигавшийся в направлении Сыктывкара, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi. Микроавтобус развернуло, на него наехала фура, следовавшая за легковой машиной.

После столкновений три машины оказались в кюветах.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадали шесть подростков. Их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

По данным СМИ, пострадавшими оказались юные спортсмены, которые возвращались с соревнований по кикбоксингу из Череповца.