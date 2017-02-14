14 атлетам из РФ разрешили принимать запрещенные препараты по состоянию здоровья

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Британское антидопинговое агентство за время работы в России согласовало выдачу 14 терапевтических разрешений на прием спортсменами запрещенных препаратов по состоянию здоровья, тогда как в некоторых странах этот показатель достигает 250, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"Британское антидопинговое агентство за 2016 г. выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений. Я не буду называть другие сборные в мире, которые имеют по 250 терапевтических исключений. Вся сборная больна и имеет справки, принимая запрещенный аппарат, за который российского спортсмена дисквалифицируют", - сказал Мутко во вторник журналистам.

Он отметил, что в некоторых странах существуют методики, когда спортсмена в детском возрасте делают больным, после чего он на протяжении спортивной карьеры получает разрешение использовать препараты из запрещенного перечня.