СКА уступил "Спартаку" в матче КХЛ

Лидировавших в турнирной таблице чемпионата петербургских армейцев по очкам догнали армейцы из Москвы, а по дополнительным показателям ЦСКА стал первым

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА потерпел поражение от одного из аутсайдеров соревнования московского "Спартака" в матче его очередного тура.

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) в пользу "Спартака", ранее уже лишившегося шансов на выход в плей-офф.

В активе "Спартака" теперь 65 очков и он занимает предпоследнее, 13-е место в Западной конференции КХЛ. У СКА 131 балл и петербургскую команду догнал московский ЦСКА, который дома выиграл у "Сочи" - 4:3 (1:0, 3:2, 0:1). ЦСКА и СКА лидируют как в Западной конференции в частности, так и в сводной таблице чемпионата в целом, причем у москвичей преимущество по дополнительным показателям. "Сочи" - на девятом месте Западной конференции (88 очков).

В отчетный игровой день состоялся еще ряд матчей: "Барыс" (Астана) – "Сибирь" (Новосибирск) – 2:1 (победитель определился в овертайме), "Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Новокузнецк) – 7:2, "Салават Юлаев" (Уфа) – "Ак Барс" (Казань) – 3:1, "Югра" (Ханты-Мансийск) – "Авангард" (Омск) – 2:3 (победитель определился в овертайме), "Северсталь" (Череповец) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:3 (победитель определился в овертайме), "Динамо" (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 3:2, "Динамо" (Минск) – "Лада" (Тольятти) – 8:3, "Йокерит" (Хельсинки) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:2 (победитель определился в овертайме).