Спорт КХЛ-2016/17

"Витязь" впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Подольский ХК "Витязь" завоевал себе место среди участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – розыгрыша Кубка Гагарина.

Во вторник "Витязь" на своем льду одержал победу над дебютантом турнира, пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар" - 5:3 (1:1 1:1, 3:1).

Этот успех позволил подольскому клубу набрать 96 очков и обеспечить себе место в первой восьмерке Западной конференции. В настоящее время "Витязь" занимает седьмое место, опережая идущий девятым ХК "Сочи", который, как сообщалось, уступил московскому ЦСКА, на восемь очков.

В розыгрыше Кубка Гагарина "Витязь" будет играть впервые в своей истории.

Помимо "Витязя", в Западной конференции путевки в плей-офф ранее завоевали ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Москва), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Динамо" (Минск).

Вакантной здесь осталась одна путевка, на которую претендуют "Йокерит" (Хельсинки, 93 очка) и "Сочи" (88).

В Восточной конференции выступление в Кубке Гагарина обеспечили "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск), "Ак Барс" (Казань), "Трактор" (Челябинск), "Барыс" (Астана).

На оставшиеся три путевки претендуют "Салават Юлаев" (Уфа, 85 очков), "Куньлунь" (Пекин, 83), "Адмирал" (Владивосток, 82), "Сибирь" (Новосибирск, 80), "Нефтехимик" (Нижнекамск, 78), "Автомобилист" (Екатеринбург, 77).

Теги: хоккей, КХЛ
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