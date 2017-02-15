Комитет по этике РФС призвал Слуцкого извиниться перед арбитрами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), рассмотрел обращение президента РФС Виталия Мутко в связи с высказываниями экс-наставника сборной России и московского ЦСКА Леонида Слуцкого об арбитрах, призвал специалиста принести извинения перед судьями.

"Применить к Слуцкому Л.В. санкцию в виде замечания в связи с допущенными им нарушениями Регламента РФС по этике. Рекомендовать Слуцкому Л.В. принести публичные извинения арбитрам РФС в средствах массовой информации", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

В одной из программ, вышедшей на канале "Матч ТВ", Слуцкий сказал, что футбольных арбитров можно бить.

Комментируя решение комитета по этике, его глава Семен Андреев сказал: "Члены комитета РФС по этике единогласно осудили данное высказывание Леонида Слуцкого и приняли решение вынести ему замечание, а также рекомендовать организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами".

По его словам, Слуцкий "сказал, что готов принять любое решение нашего органа".