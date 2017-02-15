Немка Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Лучшей из россиянок с 26-м временем стала Подчуфарова

Лаура Дальмайер на финише

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала золото чемпионата мира, выиграв индивидуальную гонку (15 км).

Дистанцию она преодолела за 41 минуту 30,1 секунды, допустив один неточный выстрел.

Таким образом, Дальмайер выиграла третью золотую медаль ЧМ-2017. Ранее она стала обладательницей награды высшего достоинства в смешанной эстафете и гонке преследования.

Второе место с 1 промахом заняла представительница Чехии Габриэла Коукалова, что отставание от победительницы составило 24,7 секунды.

Обладательницей бронзы стала итальянка Алексия Рунгальдьер, уступившая первому месту 1 минуту 45,6 секунды. Промахов она не допустила.

Лучшего результата среди представительниц сборной России достигла Ольга Подчуфарова, показавшая 26-е время. Она проиграла Дальмайер 4 минуты 3 секунды с 2 промахами.

Остальные россиянки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 42.Ирина Старых (3 промаха), 51.Татьяна Акимова (5), 71.Светлана Слепцова (5).

ЧМ проходит в Хохфильцене (Австрия).