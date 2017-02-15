Акимова опустилась на 10-е место общего зачета Кубка мира по биатлону

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Татьяна Акимова ухудшила свои позиции в общем зачете Кубка мира после индивидуальной гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

В индивидуальной гонке она показала 51-е время и не заработала в зачет Кубка мира ни балла: россиянка имеет в своем активе по-прежнему 441 очко и занимает 10-е место, тогда как до этого располагалась строчкой выше. На девятое место с 10-го поднялась чешская биатлонистка Ева Пускарчикова (455). ТАкимова - единственная россиянка, присутствующая в первой тридцатке общего зачета.

Лидерство в общем зачете удерживает победительница индивидуальной гонки немка Лайра Дальмайер (843 очка). Второе место занимает представительница Чехии Габриэла Коукалова (814), третье - Кайса Мякяряйнен из Финляндии (728).