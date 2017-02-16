"Газпром" выплатит футбольному клубу "Оренбург" 900 млн рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" заключил с футбольным клубом "Оренбург" спонсорский контракт на 2017 год на сумму 907 миллионов рублей, сообщает сайт госзакупок.

Согласно договору, дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром добыча Оренбург", являющееся генеральным спонсором футбольного клуба, в течение нынешнего года выплатит свыше 900 млн рублей за рекламу, которую будет размещать "Оренбург" на своей экипировке, баннерах на стадионе, в пресс-центре, клубном автобусе, клубной атрибутике, а также на сайте и страницах клуба в социальных сетях.

Еще 158,5 млн рублей "Газпром добыча Оренбург" выделит по такому же спонсорскому контракту местному клубу по настольному теннису "Факел-Газпром".

Футбольный клуб "Оренбург" в 2016 году вышел впервые вышел в Российскую футбольную премьер-лигу", причем, тогда он назывался "Газовик", однако перед началом сезона-2016/17 годов команда была переименована в "Оренбург".

Как пояснял президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, причиной смены названия стали возможные проблемы с лицензированием оренбургского клуба в РФПЛ, так как "Газпром" также спонсирует другой клуб премьер-лиги - петербургский "Зенит".

В настоящее время "Оренбург" занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место.