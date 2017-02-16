Перед Кубком конфедераций Россия проведет ЧМ среди ветеранов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры о проведении в 2017 году чемпионата мира с участием футбольных сборных, составленных из ветеранов, близки к завершению, заявил президент турнира "Кубок легенд имени Константина Еременко" Тамерлан Куриев на пресс-конференции в четверг в Москве.

"Мы реализуем проект "Навстречу ЧМ-2018", в его рамках мы планируем провести турнир из восьми команд - "Битва континентов", который состоится в преддверии Кубка Конфедераций, в июне", - сказал Куриев.

"Окончательное решение по участникам будет принято в ближайший понедельник, сейчас у нас идет активная переписка с руководителями федераций, предварительно все команды дали добро. В Европейской группе сыграют Россия, Португалия, Германия и сборная Европы, а в южноамериканской группу - Бразилия, Аргентина, Чили и сборная Южной Америки", - добавил он.

Кубок конфедераций-2017 по футболу пройдет в России с 17 июня по 2 июля.