Аленичев назвал заслуженным лидерство "Спартака" в чемпионате РФ по футболу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" заслуженно занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, заявил экс-наставник команды Дмитрий Аленичев журналистам.

"Спартак" показывает хороший футбол и заслуженно лидирует в турнирной таблице", - отметил он.

"Они уже два месяца готовятся, что-то наработали, думаю, что скоро мы увидим, что они наработали на сборах. Надеюсь, что это будет не то, что мы увидели в товарищеской игре с "Рубином" недавно ("Спартак" уступил казанскому клубу со счетом 2:4 несколько дней назад – ИФ)", - добавил Аленичев.

"Я бы отметил также и "Краснодар" (занимает пятое место в чемпионате России – ИФ)", - отметил он.

По мнению Аленичева, переход полузащитника Александра Самедова из столичного "Локомотива" в "Спартак" - самый сильный трансфер зимнего межсезонья в России.

"Я бы с удовольствием поработал с Сашей. К сожалению, такого приобретения, когда я работал в "Спартаке", не было. Это очень сильный трансфер - самый сильный в это межсезонье из тех, которые сделали российские клубы. Уверен, он пришел в "Спартак" не доигрывать, как многие считают, а показывать свой максимальный уровень", - сказал Аленичев.

Четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Д.Аленичев стал главным тренером команды в 2015 году. Чемпионат России-2015/16 "Спартак" завершил на пятом месте, что позволило ему квалифицироваться в Лиге Европы УЕФА. В третьем квалификационном раунде турнира "Спартак" по сумме двух матчей уступил кипрскому клубу АЕК и не смог выйти в раунд плей-офф Лиги Европы, после чего Аленичев был уволен.

Новым главным тренером команды стал итальянец Массимо Каррера, входивший в штаб Аленичева.