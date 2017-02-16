"Йокерит" вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Финский ХК "Йокерит" стал обладателем путевки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – розыгрыша Кубка Гагарина.

Это стало возможным благодаря тому, что его единственный конкурент на восьмое место в Западной конференции, ХК "Сочи" уступил в четверг петербургскому СКА в гостях со счетом 2:6 и лишился шансов на выход в плей-офф. "Йокерит" же тоже уступил – казанскому "Ак Барсу" дома со счетом 4:5, - но этот результат на перспективы финского клуба уже не повлиял.

Таким образом, стали все участники плей-офф от Западной конференции. Это ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Москва), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Динамо" (Минск), "Витязь" (Подольск) и "Йокерит" (Хельсинки)

В Восточной конференции выступление в Кубке Гагарина обеспечили "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск), "Ак Барс" (Казань), "Трактор" (Челябинск), "Барыс" (Астана), "Салават Юлаев" (Уфа),

На оставшиеся две путевки претендуют "Куньлунь" (Пекин, 83 очка), "Адмирал" (Владивосток, 83) и "Сибирь" (Новосибирск, 81).