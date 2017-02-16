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"Ростов" забил четыре мяча "Спарте" в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Есть обновление от 00:55

Еще в первом тайме ростовчане сумели провести в ворота соперника три гола

"Ростов" забил четыре мяча "Спарте" в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Гол "Ростова" в ворота "Спарты"
Фото: ТАСС, Валерий Матыцин

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) добились крупной победы над чешской "Спартой" в первом матче стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в четверг в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 4:0 (3:0) в пользу российского клуба, обеспечившего себе солидное преимущество еще в первом тайме.

Авторами голов в составе "Ростова" стали Миха Мевля (15-я минута), Дмитрий Полоз (37), Кристан Нобоа (40), Сердар Азмун (68).

На 32-й минуте ростовчане оказались в численном большинстве: в составе соперника вторую желтую карточку, приведшую к удалению, заработал Тьемоко Конате.

Ответный матч этих команд пройдет 23 февраля.

Ранее в четверг прошел матч с другой российской командой: ФК "Краснодар" на своем поле взял верх над турецким "Фенербахче" (1:0). В 23:05 мск ожидается старт встречи петербургского "Зенита" с "Андерлехтом" в Бельгии.

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Ростов
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