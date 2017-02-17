"Зенит" уступил "Андерлехту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от бельгийского "Андерлехта" в первом матче стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Бельгии в ночь на пятницу по московскому времени, завершилась со счетом 2:0 (2:0) в пользу "Андерлехта". В составе победителей оба гола провел Франк Ачеампонг, сделав это на 5-й и 31-й минутах.

Ответная игра состоится в Петербурге 23 февраля.

В четверг свои матчи провели в Лиге Европы два других представителя России. ФК "Краснодар" на своем поле выиграл у турецкого "Фенербахче" (1:0), а "Ростов" дома разгромил чешскую "Спарту" (4:0).