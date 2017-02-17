Герой фильма о фанатах отверг планы устроить англичанам на ЧМ-2018 "фестиваль насилия"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Главный герой документального фильма "Армия российских хулиганов", показанного на телеканале "Би-би-си-2", заявил, что авторы ленты приписали ему обещания организовать акты агрессии против английских болельщиков на ЧМ-2018 в России.

"Очень грустно было смотреть фильм, то, как все переврали - мне приписали слова, которых не говорил", - приводит "Спорт-Экспресс" слова российского фаната, обозначенного как Василий Киллер Степанов.

Герой фильма уточнил, что ему приписали слова по поводу "фестиваля околофутбольного насилия", который произойдет в нашей стране во время ЧМ-2018"".

"Какой-то бред и идиотизм. Наша страна всегда славилась гостеприимством, встречаем гостей хлебом-солью. Мы очень ждем большого праздника. А граждане англосаксы разводят истерию по этому поводу - видимо, очень опечалены тем, что чемпионат мира состоится не у них и порочат российских болельщиков", - сказал он.

По его словам, съемки фильма велись в ноябре прошлого года. "Приезжала бригада "Би-би-си-2" во главе с Алексом Стокли, чтобы снять культуру околофутбола - как прошлого, так и настоящего. Насколько знаю, съемки велись в Москве, Орле, Туле, Ростове-на-Дону... Взяли несколько интервью, в том числе и у меня", - сказал Василий.

Британский телеканал показал документальный фильм о российских болельщиках, которые якобы предупреждают английских "коллег" о том, что для них чемпионат мира 2018 года станет "фестивалем насилия".

В аннотации к ленте отмечается, что в результате потасовок на чемпионате Европы в Марселе летом уже пострадали 100 английских фанатов.

Как сообщалось, за участие в беспорядках во время чемпионата Европы летом 2016 года в Марселе суд приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Зимой они были отпущены на свободу.