Женская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн

В составе сборной России выступят Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлону! "Интерфакс" для вас проводит текстовую трансляцию женской эстафетной гонки (4х6 км), которая пройдет на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене (Австрия).
Гонка пройдет сегодня и стартует она в 16:45 по московскому времени
Состав российской команды, конечно же, известен: Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова.
Чемпионат проходит с 8 февраля. В копилке российской команды, если быть предельно откровенным, негусто. Лишь одна бронза. Она завоевана в смешанной эстафете. Впрочем, поскольку команда в той эстафете традиционно состояла из четырех человек, то можно сделать вид, что физически у нас четыре медали.
К настоящему моменту в медальном зачете лидирует Германия, на счету которой 4 золотые и 1 серебряная медали. Россия делит шестое-седьмое места с Италией. Победителями и призерами ЧМ-2017 становились представители пока семи стран.
Сборная Германии названа фаворитом женской эстафеты на ЧМ по биатлону https://t.co/vWMeN1ZC85— Интерфакс (@interfax_news) February 17, 2017
Напомним... Хотя, нет: сообщим, для тех, кто не в курсе (те, кто в курсе, такие вещи вряд ли забывают - зачем тогда, спрашивается, им об этом напоминать?): во время той смешанной эстафеты произошел инцидент, вылившийся в целую цепную реакцию. Француз Мартен Фуркад, уходя на свой этап, наехал на лыжу россиянина Александра Логинова, который свой этап как раз закончил. Считается, что со стороны француза это была умышленная акция (за несколько дней до этого Фуркад, помятуя о допинговом пятне в биографии Логинова, язвил по поводу участия россиянина на ЧМ).
В итоге сборная России, занявшая в смешанной эстафете третье место, отказалась пожимать руку Фуркаду (Франция финишировала второй), тот решил покинуть церемонию награждения, но был остановлен бдительным главой IBU (организации, известной как Международный союз биатлонистов). Это не помешало лидеру российской команды Антону Шипулину высказать свое неуважение к Фуркаду. Но я как добрый (некоторые упрекают: "слишком добрый") человек скину вам ссылку на добрую развязку всей этой истории.
Сам Фуркад после всего этого сказал, что готов встретиться с российской командой за одним столом, выпить с ней и поесть. Намекнул, в общем, на некий званый ужин.
Проще всех оказался Александр Логинов. Я, говорит, ни на кого не держу зла
Возвращаемся к сегодняшней эстафетной - женской - гонке. Всего заявлены в ней 23 сборные. Россия - под №7. Под №1 - Германия.
Нумерация идет согласно позициям, занимаемым сборными в зачете эстафет Кубка мира
В составе команды Южной Кореи на первых двух этапах пробегут россиянки Екатерина Аввакумова и Анна Фролина. До замужества Фролина была Анной Булыгиной, мы ее хорошо помним. Вместе с партнершами по сборной России она выиграла эстафету на ЧМ-2009 – кстати, в южнокорейском Пхенчхане. Сейчас Аввакумова (серебряный призер Универсиады-2015) и Фролина/Булыгина решили защищать цвета сборной Южной Кореи.
Вот по какому маршруту проедут участницы сегодняшнего соревнования:
LIVE #biathlon moment:https://t.co/etzcAX5WcR #hochfilzen2017 pic.twitter.com/mocPX8ZY0O— IBU World Champs (@IBU_WC) February 17, 2017
Гонка началась! Старт дан только что!
Российскую команду конкретно сейчас представляет Ольга Подчуфарова
Плотной группой едут спортсменки, что не удивительно для стартового участка гонки. Первый временной рубеж - 1,1 км - уже преодолен. Подчуфарова пересекла его пятой с отставанием от лидирующей Анаис Шевалье (Франция) аж в 2,4 секунды.
А сейчас начнется стрельба лежа! Первый огневой рубеж. Желаем Ольге точнейшей стрельбы!
Один промах у россиянки уже есть. Дополнительный патрон она достает
Поразила Подчуфарова оставшуюся мишень. Теперь сборная России на восьмом месте. Отставание от первого места, которое занимает Германия, составляет 11,3 секунды. Некритичное отставание. Но и расслабляться не стоит
Тройка лидеров сейчас такова: Германия, Франция, Италия. Но от остальных они пока толком не оторвались. Если не сказать не оторвались вообще. Так, на 4 (и то не полные) секунды от идущей четвертой Белоруссии.
Приближаются спортсменки ко второй стрельбе. Россиянка - шестая
И вновь с одним дополнительным патроном отстрелялась Ольга (на этот раз стоя). И теперь она занимает четвертое место. Лидирует француженка Шевалье, опережающая россиянку на 17,3 секунды
Лишь одна из участниц первого этапа сегодняшней эстафеты на обоих огневых рубежах отстрелялась без промахов. Это чешка Джессика Ислова. Однако Чехия пока на шестом месте. Видно, что уступает чешская спортсменка конкуренткам по скорости.
Лидирующая тройка
First standing: Chevalier 🇫🇷 cleans to take the lead, Vitozzi 🇮🇹 follows in second. Hinz 🇩🇪 needs two spares and leaves in 3rd, 16 sec back😌 pic.twitter.com/iilAhfuHtM— IBU World Champs (@IBU_WC) February 17, 2017
Аввакумова из Южной Кореи промахнулась четырежды(
Все четыре промаха - на стрельбе стоя
Первый этап выиграла Франция. А где Россия?
Итак, Ольга Подчуфарова передала эстафету Светлане Слепцовой. Мы отстаем от Франции на 30,2 секунды и идем шестыми
Отметку 1,1 км второго этапа Слепцова также преодолела шестой, чуть (на атомы даже, а не молекулы) увеличив отставание - 31,5 секунды.
Слепцова - олимпийская чемпионка, чемпионка мира. Недавно она сказала, что этот ЧМ - последний в ее карьере
Усилился снегопад в Хохфильцене. Сложно будет спортсменкам стрелять. Кстати, стрельба началась!
В стрельбе лежа Слепцова не промахнулась ни разу!
Французская команда продолжает лидировать. А сборная России благодаря убедительной стрельбе Слепцовой поднялась на четвертое место, устапая лидеру 32,5 секунды
Между командами Франции и России находятся все те же Италия и Германия.
Украинская и польская спортсменки сейчас на доли секунды опередили Слепцову, сместив ее опять на шестое место. Это показатели на отметке 3,1 км
Наблюдаем за "кореянкой" Фролиной. Она промахнулась два раза, занимает 18-е место, уступая лидеру 2 с лишним минуты
Начинается стрельба из положения стоя
Дважды промахнулась Слепцова, она теперь занимает 10-е место, уступая лидирующей итальянке Лизе Виттоцци 45,4 секунды. На втором месте немка Марен Хаммершмидт, промахнувшаяся три раза, но все же закрывшая все мишени. Она отстает от итальянки на 10,9 секунды. Украинка Юлия Джима вывела свою сборную на треть. строчку (25,6 секунды отставания). А вот Франция теперь девятая!
Италия первой уходит на третий этап. германия (6 секунд отставания) - второй. Украина (25,7) - третьей
Россиянка Ирина Старых отправилась на третий этап 11-й. Россия уступает лидеру уже 1 минуту 3,3 секунды.
Франция оперативно поднялась на четвертое место. Жюстин Бреза практически в спину дышит украинке Анастасии Маркушиной.
Немка Франциска Хильдебранд уже опережает итальянку Алексию Рунгальдьер
На отметке 1,4 км третьего этапа Германия опережает Францию уже на 8,3 секунд. На третье место поднялась Франция. Дажее идут Чехия, Украина, Польша.... Россия - 11-я (1 минута 24,4 секунды отставания)
Участницы третьего этапа приступили к стрельбе. Немка отстрелялась быстро и безукоризненно. У Италии, Франции и Чехии уже по два промаха.
Ирина Старых - без промахов!!!
Германия идет первой, Италия идет второй, отставая на 25,6 секунды. Третья - Украина, уступающая лидеру 31,3 секунды. Сборная России поднялась на восьмое место. Отставание - 1 минута 1 секунда.
Вот так лидирует Германия
Germany in the lead again and the crowd roars #hochfilzen2017 pic.twitter.com/Px4CMfgCYu— IBU World Champs (@IBU_WC) February 17, 2017
Увеличивает отрыв немка. Почти на 33 секунды она опережает троицу из Чехии, Италии и Украины. Россия - девятая. Это все зафиксировано на отметке 3,1 км.
Хильдебранд стоя не промахнулась ни разу. Весомая заявка на победу. На четвертом этапе Германию представит Лаура Дальмайер, выигравшая здесь уже три золота!
Украина - вторая, также без промахов
Ирина Старых вновь точна в каждом выстреле!!!
Ирина Старых выводит сборную России на шестое место! Мы уступаем Германии 50,7 секунды, а идущей третьей Италии - примерно 21 секунду
На отметке 5,1 км Россия идет почти вровень с трио Чехия, Франция, Италия (3-5-е места)
Немка Лаура Дальмайер ушла на четвертый этап первой, украина Елена Пидгрушная - второй (+9,7/), француженка Мари Дорен Абер - третьей (+23,7). А четвертой отправилась россиянка Татьяна Акимова (+27,6)!!!
Зная высокоскоростные качества Акимовой, мы можем рассчитывать на хорошее итоговое место, коим достойно стать место в тройке! Главное теперь хорошо пострелять...
Однако что-то пошло не так. На отметке 1,1 км Акимова уже шестая. Ее опередили чешка и итальянка
А сборная Австрии сошла с дистанции...
46,6 секунды Акимова уступает лидирующей Дальмайер
Дальмйер один раз промахнулась, но дополнительным патроном закрыла мишень. Украина, Франция, Чехия, Италия - без промахов
Три промаха у Акимовой уже....
Отправилась на один штрафной круг российская биатлонистка. Увы..
Германия, Украина, Франция - такова тройка лидеров. Россия - на 12-м места. Отставание - 1 минута 42,4 секунды.
Что ж, похоже и сейчас мы останемся без медали. Но что ж - бывает
Вот-вот начнется последняя стрельба. Дальмайер готова заработать четвертое золото ЧМ-2017
Два промаха есть у немки уже!
Закрыла Дальмайер все мишени. Без промахов отстрелялись Франция, Украина, Чехия! Квартетом отправились спорстменки на финишный отрезок гонки!!
Германия опережает на 5,4 Чехию, на 8,3 Украину, на 9,4 - Францию
Ой, Акимова же. Она сходу поразила все 5 мишеней, но отстает от лидера более чем на 2 минуты. Россия - 12-я
Германия на отметке 5,1 лидирует уже увереннее. Скорее всего победит.
Украина, Франция и Чехия коллективно поборются за две медали. А Дальмайер вышла на финишную прямую в одиночестве!
Сборная Германии - победитель эстафеты, Украина - серебряный призер, Франция - бронзовый!
Чехия - четвертая, Италия - пятая. А остальные где-то пропали, не видать их
Пятое от шестого (Швеция) места отделяет почти минута
Сборная России - 10-я. Россиянки уступили Германии 2 минуты 15,5 секунды
Что ж, на этом мы завершаем нашу трансляцию. Через сутки на этом ЧМ пройдет эстафета среди мужчин. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Успехов!