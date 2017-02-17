Женская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн

Напомним... Хотя, нет: сообщим, для тех, кто не в курсе (те, кто в курсе, такие вещи вряд ли забывают - зачем тогда, спрашивается, им об этом напоминать?): во время той смешанной эстафеты произошел инцидент, вылившийся в целую цепную реакцию. Француз Мартен Фуркад, уходя на свой этап, наехал на лыжу россиянина Александра Логинова, который свой этап как раз закончил. Считается, что со стороны француза это была умышленная акция (за несколько дней до этого Фуркад, помятуя о допинговом пятне в биографии Логинова, язвил по поводу участия россиянина на ЧМ).