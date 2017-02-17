Магнитогорский "Металлург" выиграл у "Трактора" в чемпионате КХЛ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" добились победы над челябинским "Трактором" в матче заключительного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске. Основное время завершилось вничью - 0:0, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались хозяева. Результат противостояния - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Металлурга".

Обе команды представляют Восточную конференцию КХЛ и давно уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. "Металлург" (действующий обладатель Кубка Гагарина) занял в конференции первое место (124 очка), "Трактор" - четвертое (97).