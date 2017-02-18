Мужская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн

Между прочим, в мужском эстафетном зачете Кубка мира сборная России делит первое-второе места с командой Германии - по 156 баллов. Как мы знаем, результаты чемпионата мира идут в зачет Кубка мира, а потому есть отличный шанс выйти на чистое первое место! Что касается сегодняшней гонки, под №1 все-таки будет участвовать Германия. Россия - под №2. Ну ничего, бывает.