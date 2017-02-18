Мужская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн

Сборную России в гонке представляют Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию "Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию мужской эстафетной гонки, которая пройдет на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене!
Эстафета намечена на сегодня, субботу. Старт запланирован на 16:45 по московскому времени.
В составе сборной России будут задействованы эти ребята: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин. Им мы, конечно, желаем успеха: точной езды, быстрой стрельбы.
Ой, точной стрельбы, быстрой езды - я оговорился (хотя в экстренных спортивных случая и быстрая стрельба не помешает; не говоря уже о том, что сбиваться с маршрута недопустимо)
Прошедшая накануне женская эстафета для сборной России сложилась неудачно. Но вы наверняка об этом уже знаете, а потому тратить драгоценные запасы соли на ваши раны я не буду. Ограничусь только этой скромной "напоминалкой":
Сборная Германии выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону https://t.co/3x52TnTpM8— Интерфакс (@interfax_news) February 17, 2017
Между прочим, в мужском эстафетном зачете Кубка мира сборная России делит первое-второе места с командой Германии - по 156 баллов. Как мы знаем, результаты чемпионата мира идут в зачет Кубка мира, а потому есть отличный шанс выйти на чистое первое место! Что касается сегодняшней гонки, под №1 все-таки будет участвовать Германия. Россия - под №2. Ну ничего, бывает.
Фаворитами же гонки названы фавориты (третье место в зачете Кубка мира)
Сборная Норвегии названа фаворитом мужской эстафеты на ЧМ по биатлону https://t.co/ImEPjGlK84— Интерфакс (@interfax_news) February 18, 2017
Легкий креатив, обнаруженный в твиттере Союза биатлонистов России. Изображенный здесь человек похож на Антона Шипулина
Перед эстафетой на ЧМ в Хохфильцене поддерживаем команду замечательным коллажем и благодарим Александра за авторство:https://t.co/VDPOQt4r7R pic.twitter.com/zUShvjySya— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) February 18, 2017
Если наша команда завоюет сегодня медаль, она (медаль) станет второй в копилке сборной России.. Ранее, в первой же гонке, нашей командой завоевана бронза в смешанной эстафете
Их мы скоро увидим в движении.
Same procedure as every competition - and a yawn from @7ohannesbo 😉 #hochfilzen2017 pic.twitter.com/uUJ7qszVF4— IBU World Champs (@IBU_WC) February 18, 2017
Гонка началась! В путь отправились представители 26 стран!!!
Отметку 1,1 км первым пересек наш Алексей Волков. Следом за ним - через 0,4 секунды - белорус Владимир Чепелин. Ну и остальные тоже друг за другом
Спортсмены приближаются к первому огневому рубежу. Сейчас будет стрельба из положения стоя. Первым приступает к стрельбе латвиец Алексей Расторгуев
Алексен Волков закрыл все мишени, но с одним дополнительным патроном!
После первого огневого рубежа лидирует Латвия в лице Андрея Расторгуева. 6,3 секунды ему уступает немец Эрик Лессер, 6,7 секунды - норвежец Ули-Айнар Бьорндален. Они не промахнулись ни разу, дополнительные патроны актуальности в первой стрельбе не приобрели. Волков - 11-й с отставанием в 13,5 секунды.
На отметке 3,7 км мы видим тройку лидеров с теми же спортсменами и в той же их последовательности. А вот Волков прибавил к отставанию полсекунды, но теперь он уже 17-й...
Ждем (лично я - с нетерпением) стрельбы из положения стоя
Волков повторил предыдущие показатели, поразил все пять мишеней, но шестью выстрелами.
На первое место после второго огневого рубежа вышел украинец Артем Прима. использовавший один доппатрон. 0,7 секунды ему уступает немец Лессер, так ни разу и не промахнувшийся. Волков уже 11-й, отстает от лидера на 11,1 секунды
Француз Жан Гийом Беатрикс и немец Эрик Лессер на отметке 6,1 км сместили украинца Приму на третье место. Волков - девятый. Он отстает на 13,8 секунды
Растянулся пелотон немного. Первая смена эстафеты была у команды Германии, через 5,4 секунды у Франции, через 12,2 после лидера - у Болгария. Россиянин Максим Цветков вышел на второй этап седьмым - через 20 секунд после немца Бенедикта Долля
LIVE #biathlon moment:https://t.co/etzcAX5WcR #hochfilzen2017 pic.twitter.com/uI8m0VMgoR— IBU World Champs (@IBU_WC) February 18, 2017
К отметке 1,4 км второго этапа Цветков сократил отставание от все еще лидирующего немца Долля до 13,3 секунды. Неплохо
А сейчас начнется стрельба
Пять попаданий из пяти у Максима Цветкова! А немец и француз промазали по разу!!!
После стрельбы лидирует немец Долль, 0,4 секунды ему проигрывает американец Лейф Нордгрен, 2,6 секунды - украинец Сергей Семенов. Максим Цветков идет на шестом месте, уступает лидеру 7,3 секунды.
Данные онлайн-протокола свидетельствуют о том, что ни одна сборная не обошлась с начала старта без промахов. Занимательная, кстати, штука. У Южной Кореи лишь один неточный выстрел, но команда идет предпоследней, с отставанием в почти 2,5 минуты
Начинается стрельба стоя
Ура, товарищи!!!!!
Ни разу не промахнулся Цветков!
Россиянин сейчас четвертый, уступает лидирующему французу Кентену Фийону-Майе 5,9 секунды. Между ними итальянец Доминик Виндиш и украинец Сергей Семенов.
Отметка 6,4 км. Квартет лидеров: Италия, Франция, Украина, Россия (цветков отстает от лидера почти на 7 секунд). Норвежцы, которых назвали фаворитами гонки, едут восьмыми (+42,8)
Итак, третий этап гонки начался. Франция-Италия-Украина-Россия. Нашу команду теперь представляет Антон Бабиков. На дистанцию он ушел с +8,7 отставания от первого места
Если вы мне вдруг не поверили, то вот подтверждение моим словам:
LIVE #biathlon moment:https://t.co/etzcAX5WcR #hochfilzen2017 pic.twitter.com/HBTqxnjhXc— IBU World Champs (@IBU_WC) February 18, 2017
Украинец Владимир Семаков опустился на пятое место, а Антон Бабиков поднялся на третье - такие показатели на отметке 1,1 км третьего этапа. Мы проигрывает лидирующей Франции 5,2 секунды. Германия-то, Германия едет седьмой! Ее сейчас представляет небезызвестный Арнд Пайффер
Украинец Владимир Семаков опустился на пятое место, а Антон Бабиков поднялся на третье - такие показатели на отметке 1,1 км третьего этапа. Мы проигрывает лидирующей Франции 5,2 секунды. Германия-то, Германия едет седьмой! Ее сейчас представляет небезызвестный Арнд Пайффер
Сборная России вышла на первое место - благодаря безупречной стрельбе Антона Бабикова из положения лежа!!!
Австриец Симон Эдер отстает от россиянина на 3,5 секунды, идущий третьим итальянец Джузеппе (можно и по имени понять, что он итальянец) Монтелло - на 3,5 секунды. Мне нравится, как развиваются события в этой гонке!
Отметка 3,9 км. Состав тройки лидеров тот же, только итальянец проигрывает Бабикову уже 11 секунд ровно
Начинается стрельба стоя. Но там все еще лежит британец. мы видим, что он промахнулся сейчас аж 6 раз
Бабиков вновь точен! Причем, значительно увеличивает отрыв, поскольку австриец промахнулся два раза!
Опережает Бабиков австрийца Эдера на 8,3 секунды! На третьем месте сборная Франции с отставанием в 30 секунд!
Babikov continues to mow down those targets👍 Top three after standing of third leg: Russia, Austria, France #hochfilzen2017 pic.twitter.com/4RifGzKKXx— IBU World Champs (@IBU_WC) February 18, 2017
К отметке 6,1 км австрийцу удалось сократить от нашего отставание до 5,3 секунды
Аутсайдеры после прошедшей стрельбы отстают от лидеров уже на 5 с лишним минут. У команды Литвы невыносимая стрельба. 11 промахов +2 штрафных круга. Литва - предпоследняя. Великобритания совсем позади
Россия и Австрия отправились на четвертый этап почти одновременно (+0,5). Россию представляет Антон Шипулин, Австрию - Доминик Ландертингер. Франция, которую представляет конечно же Мартен Фуркад, уступает нам 12,5 секунды
Шипулин позволил опередить себя австрийцу на 0,8. Фуркад уже четвертый (+8,2), а третьим идет немец Симон Шемпп (+8,2). Четвертым идет украинец Дмитрий Пидручный, но проигрывает он 40,5 секунды
Все, что я только что написал, касается отметки 1,4 км. А сейчас будет стрельба из положении лежа!
Шипулин, в отличие от австрийца, отстрелялся без промахов!!!
9,9 секунды выигрывает Шипулин у идущего вторым Фуркада (тот тоже был точен)! Австриец Ландертингер, использовавший один дополнительный патрон, едет третьим (+11,1)
Отметка 3,6 км - 11 секунд ровно, такое преимущество Шипулина над Фуркадом сейчас!
Отметка 3,9 км - 12 секунд ровно, такое преимущество Шипулина над Фуркадом сейчас!
Вот-вот лидеры гонки прибудут на огневой рубеж для решающей стрельбы. Положение стоя!
Ой, один промах у Шипулина есть
Один дополнительный патрон использовал Шипулин. Фуркад обошелся без промахов, на трассу они поехали одновременно. Кто же победит??
Насчет одновременно я загнул (перенервничал, что ли). Антон опережает Мартена на 4,2 секунды. А идущего третьим Ландертингера - на 19,4 секунды!
В любом случае россиянин и француз едут в одной спайке.
Отметка 6,1 км. 7,4 - преимущество россиянина!!
Австрия и Германия проигрывают нам 34,- и 34,4 секунды соответственно. Интересная информация?
8,9 секунды преимущество россиянина на отметке 6,4 км!!
Не догоняет Фуркад нашего родного Шипулина!!!
Мы близки к победе, товарищи!!!
ПОБЕДА!!!!!!!!!!!!
Второе место заняла Франция, третье - Австрия!
Поздравляем вас с триумфом российских биатлонистов в эстафете!!
It's between Russia and France for the Gold! #hochfilzen2017 pic.twitter.com/9CDhSWuNGu— IBU World Champs (@IBU_WC) February 18, 2017
На этой позитивной ноте мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Успехов! С победой!