Сборная Норвегии названа фаворитом мужской эстафеты на ЧМ по биатлону

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная Норвегии по биатлону является фаворитом эстафеты 4х7,5 км на чемпионате мира, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу этой команды составляет 2,50. В первой тройке фаворитов также присутствуют команды Германии (3,00) и Франции (4,00).

Сборная России в этом списке занимает четвертое место (5,00).

Гонка пройдет в субботу и стартует в 16:45 мск. В составе российской команды выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

ЧМ проходит в Хохфильцене (Австрия) с 8 по 19 февраля. К настоящему моменту в медальном зачете лидирует Германия, на счету которой 5 золотых и 1 серебряная медали. Россия делит седьмое-восьмое места с Италией - по 1 бронзовой медали. Победителями и призерами ЧМ-2017 становились представители пока восьми стран.