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ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА стали победителями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17.

Одержав в последнем туре чемпионата победу на своем льду над столичным "Спартаком" (6:1), армейцы набрали 137 очков и расположились на итоговом первом месте сводной таблицы турнира. Столько же баллов набрал петербургский СКА (выиграл дома в субботу у нижегородского "Торпедо" - 4:2), однако он уступает москвичам по дополнительным показателям.

Третье место занял победитель Восточной конференции и действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" - 124 очка.

Между тем, определились все пары первого раунда плей-офф.

Западная конференция: ЦСКА (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург) - "Витязь" (Подольск), "Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород), "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Минск).

Восточная конференция: "Металлург" (Магнитогорск) - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин), "Авангард" (Омск) - "Адмирал" (Владивосток) "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск) - "Барыс" (Астана).

По регламенту турнира, победитель Конференции играет с восьмой командой, клуб, занявший второе место – с седьмой и так далее. Победители конференций по итогам плей-офф разыграют между собой Кубок Гагарина.

Теги: хоккей, КХЛ, ХК ЦСКА
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