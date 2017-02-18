В Кубке ФНЛ определились полуфиналисты

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Завершился предварительный этап розыгрыша кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), по итогам которого четыре команды вышли в полуфинал, сообщает в субботу пресс-служба ФНЛ.

В полуфинале сыграют: "Мордовия" (Саранск) - "Факел" (Воронеж), "Енисей" (Красноярск) - "Чертаново" (Москва). Матчи пройдут 21-22 февраля.

В турнире, который проходит на Кипре, участвуют 16 команд. На предварительной стадии клубы были разделены на четыре группы. Из-за отказа команд ФНЛ в розыгрыше Кубка участвуют екатеринбургский "Урал" из российской футбольной премьер-лиги, представители второго дивизиона - московское "Чертаново" и "Краснодар-2".

Шестой розыгрыш Кубка Футбольной национальной лиги проходит с 11 по 24 февраля.

Действующим обладателем кубка ФНЛ является "Оренбург", выступавший ранее под названием "Газовик". Ранее победителями Кубка становились "Урал" из Екатеринбурга (дважды), "Луч-Энергия" (Владивосток) и астраханский "Волгарь".