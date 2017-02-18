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Мужской сборной РФ по биатлону пришлось самостоятельно спеть гимн на церемонии награждения

Организаторы ЧМ по ошибке поставили вместо действующего гимна композицию "Патриотическая песня" Михаила Глинки

Мужской сборной РФ по биатлону пришлось самостоятельно спеть гимн на церемонии награждения
Мужская сборная РФ по биатлону в Хохфильцене, Австрия
Фото: Reuters

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения мужской сборной РФ, завоевавшей в эстафете золотые медали. Спортсмены спели гимн самостоятельно, о чем в своем инстаграме рассказал комментатор Дмитрий Губеринев, который вынес им микрофон.

Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину пришлось исполнить гимн а капелла из-за того, что организаторы церемонии включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки. Она была гимном Российской федерации с 1991 по 2000 год. Ошибку объяснили техническими неполадками, ведущий церемонии принес спортсменам извинения.

Российская команда выиграла мужскую эстафету 4х7,5 км, преодолев дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами. Второй финишировала Франция, с четырьмя промахами уступившая россиянам 5,8 секунды. Третьей стала Австрия, отставшая от россиян на 20,1 секунды (10 неточных выстрелов).

Теги: биатлон, ЧМ по биатлону, Австрия
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