Немец Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону

Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, третьим - австриец Симон Эдер. Лучший из россиян Антон Шипулин - финишировал четвертым

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий биатлонист Симон Шемпп завоевал "золото" чемпионата мира в австрийском Хохфильцине, финишировав первым в гонке с общего старта (15 км).

Дистанцию он преодолел за 35 минут 38,3 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, пересекший финишную черту через 9 секунд ровно после победителя. На счету Бе один промах, причем он совершил его на последнем, четвертом огневом рубеже.

Обладателем "бронзы" стал австриец Симон Эдер, проехавший без промахов, но отставший от победителя на 10,1 секунды.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин. Он промахнулся два раза и в итоге уступил победителю из Германии 25,3 секунды.

Следом за ним, а конкретно - через 6 секунд после россиянина - финишировал лидер общего зачета Мартен Фуркад (Франция), совершивший 3 промаха.

11-м финишировал россиянин Евгений Гараничев (2 промаха и 50,7 секунды проигрыша победителю), 26-м - его соотечественник Максим Цветков (3 промаха и 2 минуты 1,5 секунды отставания).

Мужским масс-стартом завершилась программа чемпионата мира 2017 года.