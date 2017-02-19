Глава Минспорта выразил надежду на улучшение результатов биатлонистов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Результаты сборной России по биатлону на завершившемся в Австрии чемпионате мира могли быть выше, необходимо проанализировать проблемы, возникшие у спортсменов, заявил журналистам министр спорта Павел Колобков.

"Если смотреть результаты в общем, хочется более стабильных и высоких результатов, особенно в индивидуальных гонках, но то, что вчера команда выиграла (мужскую эстафету- ИФ) говорит о том, что у нее есть высокий потенциал. Для меня это, наверное, является самым важным", - сказал глава Минспорта.

Он отметил, что мужская сборная в течение зимнего сезона показала неплохие результаты, что дает основание для надежд на хорошее выступление на Олимпиаде-2018.

"У женщин ситуация похуже. Команда скоро возвращается, будем разговаривать с главным тренером и с президентом Союза биатлонистов России. Мы вправе рассчитывать на более высокие результаты", - сказал министр.

Касаясь ситуации с психологическим давлением на российских спортсменов, которое оказывалось перед началом и во время чемпионата мира в связи с допинговым скандалом, Колобков заявил, что прославленные спортсмены мирового уровня должны уметь справляться с такими вещами.