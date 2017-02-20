Павлюченкова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Теперь она занимает 22-е место, тогда как неделей ранее располагалась на строчку ниже.

В первой десятке изменений не произошло. Возглавляет рейтинг Серена Уильямс (США), а вслед за ней располагаются Ангелик Кербер (Германия), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Доминика Цибулкова (Словакия), Агнешка Радванска (Польша), Гарбин Мугуруза (Испания), Светлана Кузнецова (Россия), Мэдисон Киз (США), Йоанна Конта (Великобритания).

Помимо Павлюченковой и Кузнецовой, в первой сотне рейтинга присутствуют следующие представительницы российского тенниса: Елена Веснина (16-е место), Дарья Касаткина (32), Екатерина Макарова (37), Евгения Родина (82), Наталья Вихлянцева (85), Ирина Хромачева (92).