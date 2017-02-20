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Букмекеры назвали СКА фаворитом Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА является фаворитом розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

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Коэффициент на победу СКА составляет 2,00.

В первой тройке фаворитов также присутствуют победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА (3,00) и действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" (4,00).

Наименьшими оцениваются шансы на итоговых успех у владивостокского "Адмирала", пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" и подольского "Витязя" (коэффициент – 301,00).

Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

Западная конференция: ЦСКА (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург) - "Витязь" (Подольск), "Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород), "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Минск).

Восточная конференция: "Металлург" (Магнитогорск) - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин), "Авангард" (Омск) - "Адмирал" (Владивосток) "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск) - "Барыс" (Астана).

По регламенту турнира, победитель конференции играет с восьмой командой, клуб, занявший второе место - с седьмой и так далее. Победители конференций по итогам плей-офф разыграют между собой Кубок Гагарина.

Теги: хоккей, КХЛ, Кубок Гагарина
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