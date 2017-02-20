Комиссия ФИФА вновь приедет в Россию 27 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" проведет пятый операционный визит по подготовке стадионов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Данная поездка станет последним визитом перед Кубком Конфедераций.

В ходе визита, который пройдет с 27 февраля по 3 марта, делегация посетит стадионы в четырех городах-организаторах матчей Кубка - в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. В столице с помощью виртуального тура и презентаций делегация также ознакомится с обновленными операционными планами остальных арен чемпионата мира по футболу (в Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве (стадион "Лужники"), Екатеринбурге, Саранске и Калининграде).

Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Основная цель визита - не оценка статуса строительства арен, а обсуждение работы на стадионах во время проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

В состав совместной делегации входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ, а также представители профильных министерств и ведомств.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград , Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.