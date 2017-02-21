Мария Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Такое достижение она установила на чемпионате России в помещении

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мария Кучина установила новый рекорд чемпионатов России в помещении в прыжках в высоту с результатом 2,03 метра, превысив лучший результат сезона в мире.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", в ходе выступления на чемпионате России в помещении в Москве Кучина взяла с третьей попытки планку на высоте 2,01 метра, превысив на один сантиметр лучший результат мира в сезоне, а затем заказала высоту 2,03, которую сразу же взяла. Этот результат стал новым рекордом чемпионатов России и личным рекордом спортсменки, завоевавшей титул чемпионки страны.

В связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), результаты россиян не учитываются в общем зачёте, а упоминаются в отдельной таблице.