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ИААФ пока не ответила ни по одному из желающих выступить под нейтральным флагом россиян

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пока не получила ответа от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) ни по одному из запросов от спортсменов на выступление в международных соревнованиях под нейтральным флагом, заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин на пресс-конференции во вторник в Москве.

Он отметил, что ВФЛА отправила 33 заявки, еще 11 находятся в режиме ожидания. "ИААФ пока ничего не ответила. Старт чемпионата Европы 3-4 марта, думаю, в ближайшее время будет ясно, куда мы будем двигаться дальше. Никаких дополнительных вопросов нам не было задано, ждём ответа от ИААФ. Ответ по заявкам должен придти в ВФЛА, так как заявки шли от нас", - сказал он.

Он подчеркнул, что в вопросе допуска россиян до участия в международных турнирах есть много вопросов, в частности, изготовление соответствующей амуниции.

"Вопросов очень много, например, что касается экипировки, в которой должны выступать нейтральные спортсмены. Мы готовы работать в авральном режиме, но если ответ придёт в ночь со 2 на 3 марта, я ничего не смогу сделать", - отметил он.

Теги: легкая атлетика, ВФЛА, ИААФ
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