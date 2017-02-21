"Фенербахче" назван фаворитом ответного матча ЛЕ с "Краснодаром"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Турецкий "Фенербахче" является фаворитом ответной встречи стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против российского "Краснодара", свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу "Фенербахче" в основное время составляет 1,75, на успех "Краснодара" - 5,00 (на ничью – 3,50).

Встреча пройдет в Стамбуле в среду и стартует в 20:00 мск.

Первый матч этих команд состоялся в прошлый четверг в Краснодаре и завершился победой одноименного клуба со счетом 1:0.