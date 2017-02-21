Нападающий "Салавата Юлаева" Капризов перейдет в ЦСКА

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Форвард уфимского ХК "Салават Юлаев" Кирилл Капризов продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

Переход состоится в межсезонье. Как отмечается, принципиальная договоренность о трансфере уже достигнута, что, по данным источника, "стало возможным, в том числе благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов". Компания "Роснефть", которая финансирует московскую команду, в октябре 2016 года приобрела контрольный пакет акций "Башнефти" - спонсора "Салавата Юлаева".

19-летний К.Капризов стал лучшим бомбардиром последнего молодежного ЧМ, где он набрал 12 (9+3 по системе "гол+пас") очков. В начале февраля он отличился хет-триком в матче "Шведских игр" против хозяев турнира.

К.Капризов - воспитанник новокузнецкого хоккея, с 2013 по 2016 годы выступал за местные команды "Кузнецкие медведи" (МХЛ) и "Металлург" (Новокузнецк). С нынешнего сезона он выступает за "Салават Юлаев", в составе которого провел 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка.