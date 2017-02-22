Главные новости
В РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреШойгу заявил о близком завершении войны в СирииВ миреЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Спорт

Плющенко открыл группу для детей с особенностями развития

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своей Академии фигурного катания создаст специальную группу для детей с особенностями развития.

"Решил создать группу для детей с особенностями развития в своей Академии Фигурного катания! Будем делать невозможное - возможным! Будем переходить от слов к делу", - написал известный спортсмен в Инстаграме.

В начале февраля Плющенко сообщил, что его академия откроется через два месяца.

Решил создать группу для детей с особенностями развития в своей Академии Фигурного катания ! Будем делать невозможное -возможным! Будем переходить от слов к делу !💪🏻#repost @polinakitsenko Знаете ли вы,что есть такая организация, даже движение #SpecialOlympics? На ее играх выступают атлеты с ментальными нарушениями и особенностями развития. Размах поражает. В нее входит стран больше, чем участвует в Олимпийских играх и больше, чем в ООН. А вот факт, сметающий с ног начисто. Вы знаете, что у России 120 тыс. атлетов, выступающих на Специальной Олимпиаде и кстати рвущих и там медальные зачеты? К сожалению, большинство из закрытых учреждений,за стенами которых скрыта от нас их жизнь и успехи. Вы об этом узнали только что впервые. Но сегодняшний день разделит существование этой несправедливости на до и после. Теперь все будет иначе. Перед вами мы, простые волонтеры фонда "😌Обнаженные сердца" @rudkovskayaofficial , @bilanofficial , @plushenkoofficial @n_baturin , @polinakitsenko , @natasupernova, вошедшая в совет директоров Всемирной Special Olympics и Timothy Shriver (рядом со мной),президент Special Olympics,между прочим племянник президента США Джона Кеннеди. Его родители основали это движение в 1968 году, в том числе изза личного опыта семьи- аутизма, и движимые менять жизнь ребенка через спорт, а также подобных ему, основали эту организацию. Сегодня Special Olympics проводит более 100 тысяч соревнований в год в мире и это самая большая спортивная организация. Одна из гениальнейших придумок- обьединеные игры unified games или unified football. Вместе на поле выходят игроки с ментальными нарушениями, а также звезды спорта, политики, бизнеса,волонтеры.И покидают они его другими людьми. Сегодня состоялся матч на территории коррекционного интерната 79, где в смешанных командах играли атлеты Специальной Олимпиады и Женя Плющенко, Вячеслав Фетисов,Алексей Смертин, Тимоти Шрайвер,Коля Батурин, Любо Друич, Микаэль Винэ (наши боссы из КокаКола, всемирного спонсора). Это было невероятно вдохновляющее зрелище и большой кирпич к построению у нас толерантного общества через спорт и к тому,чтобы менять через спорт жизнь всех без исключения вокруг #sorussia

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Теги: фигурное катание, Евгений Плющенко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Манчестер Сити" обыграл "Монако" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Манчестер Сити" обыграл "Монако" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
В двух матчах игрового вечера было забито 14 мячей, включая автогол, а также не реализован один пенальтиПодробнее
CAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжниковCAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжников
Александр Легков, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Максима Вылегжанин и Евгений Белов не смогут выступить на стартующем в среду ЧМПодробнее
Мария Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высотуМария Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту
Такое достижение она установила на чемпионате России в помещенииПодробнее
Павел Буре назвал устаревшей информацию об отказе им от гражданства СШАПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе им от гражданства США
Он удивился возникшему интересу к этой теме, поскольку отказался от американского гражданства еще год назадПодробнее
В Международной лыжной федерации объяснили развитие астмы у спортсменовВ Международной лыжной федерации объяснили развитие астмы у спортсменов
Около 40% лыжников из стран Северной Европы, Канады и России страдают астмой, которая развивается из-за тренировок на морозеПодробнее
Немец Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлонуНемец Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону
Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, третьим - австриец Симон Эдер. Лучший из россиян Антон Шипулин - финишировал четвертымПодробнее
Бой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенеслиБой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенесли
Организатор боев "Беллатор" надеется, что россиянин проведет следующий поединок в мае-июнеПодробнее
Мужской сборной РФ по биатлону пришлось самостоятельно спеть гимн на церемонии награжденияМужской сборной РФ по биатлону пришлось самостоятельно спеть гимн на церемонии награждения
Организаторы ЧМ по ошибке поставили вместо действующего гимна "Патриотическую песню" Михаила ГлинкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреШойгу заявил о близком завершении войны в СирииВ миреЯнукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаВ РоссииПрокуратора попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно дело
РПЦ озаботилась отсутствием в России научных степеней по богословию
Президент Украины заявил об угрозе российского военного вторжения
Шойгу заявил о близком завершении войны в Сирии
Новая программа сноса пятиэтажек в Москве затронет 8 тысяч домов
Над РФ создано сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара
В Кремле не согласились с выводами доклада Amnesty International о России
Архитектурно ценные пятиэтажки в Москве сносить не будут
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи