Плющенко открыл группу для детей с особенностями развития

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своей Академии фигурного катания создаст специальную группу для детей с особенностями развития.

"Решил создать группу для детей с особенностями развития в своей Академии Фигурного катания! Будем делать невозможное - возможным! Будем переходить от слов к делу", - написал известный спортсмен в Инстаграме.

В начале февраля Плющенко сообщил, что его академия откроется через два месяца.