Плющенко открыл группу для детей с особенностями развития

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своей Академии фигурного катания создаст специальную группу для детей с особенностями развития.
"Решил создать группу для детей с особенностями развития в своей Академии Фигурного катания! Будем делать невозможное - возможным! Будем переходить от слов к делу", - написал известный спортсмен в Инстаграме.
В начале февраля Плющенко сообщил, что его академия откроется через два месяца.
Решил создать группу для детей с особенностями развития в своей Академии Фигурного катания ! Будем делать невозможное -возможным! Будем переходить от слов к делу !💪🏻#repost @polinakitsenko Знаете ли вы,что есть такая организация, даже движение #SpecialOlympics? На ее играх выступают атлеты с ментальными нарушениями и особенностями развития. Размах поражает. В нее входит стран больше, чем участвует в Олимпийских играх и больше, чем в ООН. А вот факт, сметающий с ног начисто. Вы знаете, что у России 120 тыс. атлетов, выступающих на Специальной Олимпиаде и кстати рвущих и там медальные зачеты? К сожалению, большинство из закрытых учреждений,за стенами которых скрыта от нас их жизнь и успехи. Вы об этом узнали только что впервые. Но сегодняшний день разделит существование этой несправедливости на до и после. Теперь все будет иначе. Перед вами мы, простые волонтеры фонда "😌Обнаженные сердца" @rudkovskayaofficial , @bilanofficial , @plushenkoofficial @n_baturin , @polinakitsenko , @natasupernova, вошедшая в совет директоров Всемирной Special Olympics и Timothy Shriver (рядом со мной),президент Special Olympics,между прочим племянник президента США Джона Кеннеди. Его родители основали это движение в 1968 году, в том числе изза личного опыта семьи- аутизма, и движимые менять жизнь ребенка через спорт, а также подобных ему, основали эту организацию. Сегодня Special Olympics проводит более 100 тысяч соревнований в год в мире и это самая большая спортивная организация. Одна из гениальнейших придумок- обьединеные игры unified games или unified football. Вместе на поле выходят игроки с ментальными нарушениями, а также звезды спорта, политики, бизнеса,волонтеры.И покидают они его другими людьми. Сегодня состоялся матч на территории коррекционного интерната 79, где в смешанных командах играли атлеты Специальной Олимпиады и Женя Плющенко, Вячеслав Фетисов,Алексей Смертин, Тимоти Шрайвер,Коля Батурин, Любо Друич, Микаэль Винэ (наши боссы из КокаКола, всемирного спонсора). Это было невероятно вдохновляющее зрелище и большой кирпич к построению у нас толерантного общества через спорт и к тому,чтобы менять через спорт жизнь всех без исключения вокруг #sorussia