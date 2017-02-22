Российская делегация посетовала плохие жилищные условия на юниорском ЧМ по биатлону

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты-юниоры, приехавшие в словацкую деревню Брезно-Осрблье на чемпионат мира 2017 года, живут в некомфортных условиях, заявил глава пресс-службы национальной команды Константин Бойцов в Фейсбуке.

"А это, друзья, отель в 20 км от стадиона - в нем живет наша сборная и я тоже живу. Я даже в чуть лучших чем спортсмены и тренеры условиях (к их услугам - кельи с узкими кроватками на четверых, в которых они селятся по трое и "лишнюю" кровать используют как стеллаж)" - написал он.

Бойцов отметил, что в номерах, где проживают спортсмены, есть проблемы с горячей водой, а на ужин еду "отчего-то принято подавать холодной".

"В Острове, как ни крути, лучше подготовились", - резюмировал Бойцов.

Первенство мира среди юниоров 2017 года изначально должно было состояться в российском городе Остров (Псковская область), однако в декабре СБР отказался от проведения соревнований. Позднее Международный союз биатлонистов принял решение перенести чемпионат мира в словацкий Брезно-Осрблье.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров проходит с 21 по 28 февраля.